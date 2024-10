Roma, confronto tifosi-giocatori: "Stiamo andando in Serie B!". Mancini: "Fidatevi, siamo uniti"

Getty Images

. La pesante sconfitta contro la Fiorentina è l'ultimo capitolo di un avvio di stagione complicato per i giallorossi, fermi a 10 punti e con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.è il volto della crisi, la sua panchina è a forte rischio e il prossimo impegno contro il Torino nella decima giornata di Serie A (giovedì 31 ottobre, ore 20.45) diventa già cruciale in questo senso.Non sono esenti da critiche i giocatori e proprio a loro si sono rivolti ie a fermarsi per un confronto sono stati

ROMA NEL CAOS: LA BOTTIGLIETTA LANCIATA DA JURIC A MANCINI E LO SCONTRO GHISOLFI-PELLEGRINI

- Il difensore giallorosso è stato protagonista al Franchi: sostituito all'intervallo da Juric non è rientrato in panchina e da rumors ha avuto uno scontro con il tecnico negli spogliatoi. Lo stesso Mancini, riporta Ansa, ha spiegato dalla macchina ai tifosi: "Ritorneremo ragazzi. Noi diamo veramente tutto ogni partita, domenica è stato un disastro". Ai sostenitori che gli hanno gridato "Falli svegliare", il difensore ha replicato: "Ma anche io mi devo svegliare. Chiunque indossa questa maglia dà sempre il massimo,".

- A un tifoso che gli ha detto che dentro Trigoria è una polveriera, Mancini ha risposto: "Ti guardo negli occhi.. Noi siamo concentrati sul campo e sappiamo di dover dare di più".- E' arrivato poi il turno di Saelemaekers, che ai tifosi giallorossi ha detto: "Cosa sta succedendo? Niente, queste cose succedono in tutte le squadre. So che è difficile per voi ma dovete capire che anche per noi lo è. Noi proviamo a dare tutto in campo ma può capitare che non si riescano a ottenere i risultati. Tutti noi vogliamo dare il 100%", riporta Ansa.

- I tifosi della Roma hanno incalzato i calciatori: "Lo sapete dove stiamo?". L'ultima replica è quella di Soulé: "La colpa è nostra. I responsabili siamo noi".