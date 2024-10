Getty Images

Roma, Dybala: "Fondamentale vincere, dovevamo dare un messaggio. Vi svelo una cosa sul gol"

7 minuti fa



Il match-winner di Roma-Torino, Paulo Dybala, ha parlato a DAZN, dopo la vittoria dei suoi nel posticipo della decima giornata, queste le sue parole.



L'ANALISI - "Per noi era fondamentale vincere, venivamo da una settimana difficile e capiamo i tifosi. Questo è un gioco e puoi perdere, ma devi dare sempre tutto. Dispiaciuti per Firenze, dovevamo dare un messaggio e la vittoria è fondamentale".



LA RETE - "Sapevo che la porta era vuota, ho calciato e per fortuna è andata bene, ma non sapevo dove stavo".



DA RECORD - Con questa rete, Dybala si piazza al terzo posto dei bomber argentini in Serie A, dopo Batistuta e Crespo e al pari di Higuain, questo il suo commento. "Traguardo bellissimo, spero di continuare a segnare per la Roma, per i tifosi e soprattutto per salire in classifica che è la cosa più importante".