In vetta alla horror parade dopo il derby resta Fonseca a rischio conferma in caso di mancata qualificazione in Champions. E - come riporta Leggo - la dote mancante che viene rimproverata al portoghese pure dai vertici societari è proprio la personalità. Una caratteristica che Dzeko e Pellegrini smarriscono nei big match. Il bosniaco nelle ultime due stagioni contro Juve, Inter, Milan, Napoli, Atalanta e Lazio ha realizzato appena 5 reti in 18 partite. Solo una, contro i rossoneri, ha portato tre punti. Un gol ogni 284'. Poco visto lo stipendio da 7,5 milioni e visto il ruolino di marcia di colleghi come Ronaldo, Lukaku, Immobile o Zapata.