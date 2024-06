Roma, De Rossi ha scelto Bellanova: è l'obiettivo numero uno per la fascia destra

Getty Images

Giovani, ma soprattutto ambiziosi e con stipendi non esagerati. Il diktat sul nuovo mercato romanista è chiaro. E tra i tanti obiettivi dista riprendendo quota con forza il nome di. Il terzino destro, impegnato in questi giorni all'Europeo, è uno dei nomi scritti in rosso dal tecnico per rinforzare una fascia che al momento non ha padroni.il che rappresenterebbe una grossa plusvalenza. Un prezzo ritenuto alto dalla Roma che però è orientata a continuare il pressing cercando di inserire contropartite gradite al Toro per abbassare un po' la cifra. Verrà presentata una lista che includeShomurodov, Solbakken, Kumbulla e alcuni giovani della Primavera tra cui Pagano, Golic e Pisilli.

Bellanova, intanto, non spinge per andare via ma ovviamente gradirebbe un salto in più dopo essere stato mandato via dall'Inter un anno fa.interpreta alla perfezione l'identikit dei giocatori cercati dalla Roma in questo mercato.e avrebbe comunque un ruolo da titolare sicuro nello scacchiere di De Rossi. Bellanova è "gestito" dalla CAA BASE LTD che ha come assistiti, altro giocatore nel mirino della Roma per il ruolo di vice Paredes. Le alternative a Bellanova sulla fascia destra si trovano in Francia dove Ghisolfi monitora le situazioni legate adel Lille e Douè del Rennes.