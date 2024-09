Roma, è fatta per Hermoso: oggi l'arrivo in città

Dopo giorni turbolenti per la difesa giallorossa,. Sfumati via Danso e Djalò il ds giallorosso è dovuto correre ai ripari nel mercato degli svincolati. L’ex Atletico Madrid che in estate era molto vicino al Napoli ha preferito la Roma al Galatasaray. I turchi avevano messo sul piatto un ingaggio importante da 4,5 milioni di euro a stagione, mentre i giallorossi si sono fermati a 3,5. La voglia di giocare in Serie A ha permesso il sorpasso alla squadra di Istanbul e nelle prossime ore il difensore sarà nella Capitale (ore 14.05 a Fiumicino). Un colpo importante per Daniele De Rossi che ha bisogno di un centrale. Proprio ieri in conferenza stampa aveva dichiarato: “Siamo un po’ corti dietro”.

– Il mercato della Roma potrebbe non essere finito.. Al suo posto può arrivare Hummels. Il tedesco è svincolato e nelle ultime ore i contatti tra le parti si sono intensificati. L'ex Borussia Dortmund era stato molto vicino alla Roma già a luglio, poi i giallorossi hanno virato su altri obiettivi. Ora rappresenta un'ottima opportunità di mercato