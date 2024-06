Roma, è pressing per Bellanova. Ma si aspetta la fine degli Europei

Getty Images

Si avvicina luglio, mese in cui la concretezza deve prendere il posto delle idee. Tra quelle della Roma c'è anche quella relativa al terzino destro, ruolo praticamente scoperto dopo le bocciature di Karsdorp, Celik e Kristensen. A De Rossi, non è un segreto, piace molto Raoul. Il terzino del Torino impegnato (poco) agli Europei in Germania. Si aspetta proprio la fine della rassegna europea per provare l'assalto.La Roma è impegnata a cedere qualche esubero (vedi Belotti) ma qualche segnale lo ha fatto già arrivare allo stesso Bellanova che in Nazionale condivide lo spogliatoio con Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy.

Ghisolfi cercherà di abbassare il prezzo inserendo almeno una contropartita.Ma anche Celik e i giovani Pagano e Pisilli sono considerati in uscita per arrivare al terzino che risolverebbe i problemi della fascia romanista, spesso anello debole della scorsa stagione.nella capitale andrebbe prendere quasi il doppio. Nei prossimi giorni il pressing potrebbe aumentare.Come alternative si guarda prevalentemente in Francia dove giocano. Tre nomi che Ghisolfi conosce molto bene, e che rientrano nei parametri della Roma. Sia a livello economico sia per l'età giovane. Ma agarberebbe non poco avere un elemento che conosce bene la serie A e ha la fame giusta per crescere ancora.