Getty Images

Roma: Hummels è rimasto in Germania, Napoli a rischio

Redazione CM

10 minuti fa



Mats Hummels a rischio per la partita contro il Napoli. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport il difensore ex Borussia Dortmund ieri non si è allenato a causa febbre e non è tornato dalla Germania dove si trovava almeno fino a ieri sera. Claudio Ranieri, che nella conferenza di presentazione ha speso parole al miele ("Ho rivisto le sue partite di Champions con Psg e Real Madrid e mi chiedo: perché non deve giocare? Lo valuteremo") lo aspetta oggi a Trigoria per un primo confronto.



Hummels a oggi non può essere un titolare per il match contro il Napoli: nella migliore delle ipotesi può essere convocato, ma non è può essere una prima scelta, anche perchè gli ultimi test atletici non convincono. Fin qui Hummels ha disputato solamente 23 minuti a Firenze causando un autogol.