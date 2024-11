Getty Images

Napoli, sospiro di sollievo per McTominay: nessun infortunio, ci sarà con la Roma

31 minuti fa



Il Napoli può tirare un importantissimo sospiro di sollievo. Il centrocampista scozzese Scott McTominay ha smaltito il piccolo infortunio subito nell'ultimo turno di Nations League in cui la sua Scozia ha affrontato la Polonia pareggiando 1-1. Un problema alla caviglia sinistra che ha fatto un movimento innaturale e che lo ha costretto prima a chiedere l'intervento dei medici e poi il cambio lasciando il terreno di gioco zoppicando. In panchina immediato l'utilizzo di una borsa del ghiaccio nonostante le smorfie di dolore.



Oggi si è immediatamente sottoposto agli esami e l'infortunio è stato in realtà già direttamente smaltito. Secondo Sky Sport McTominay sarà addirittura già regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la prossima partita di campionato che vedrà il Napoli affrontare la Roma, domenica 24 novembre ale ore 18 per la tredicesima giornata di campionato.