Roma, i Friedkin a Londra sceglieranno il nuovo allenatore. Da Ten Hag a Mancini e Montella: tutti i nomi

. La lunga ricerca ai Friedkin è finita e i presidenti si trovano lontano dalla Capitale per il momento. Dan e Ryan dopo l’esonero disi sono presi 48 ore di tempo per la scelta del nuovo allenatore e tra oggi e domani è atteso l’annuncio. Sanno che non si può sbagliare. In queste ore sono previsti incontri e chiamate con i possibili candidati. Una volta raggiunto un accordo è in programma un viaggio a Roma. Prende quota la pista di un allenatore estero.– Isono alla ricerca di un nuovo allenatore. Ghisolfi, ormai ai margini, non avrà un ruolo decisivo nella decisione e nelle ultime ore sono stati sondati diversi profili. L’ultimo è quello di Ten Hag che è stato da poco esonerato dal Manchester United. Pista complicata ma la buonuscita da 19 milioni di euro ricevuta dai Red Devils potrebbe aiutare. Sullo sfondo c’è anche Terzic che era stato già cercato per il post De Rossi. L’ex Borussia Dortmund si trova a, ma l’agente smentisce contatti tra le parti. Molti sono stati i tecnici proposti da una serie di agenti o trovati tramite un’agenzia (CAA Base). Sul taccuino sono finiti gli inglesi Potter e Lampard, ma anche Rudi Garcia. Occhi anche su Vincenzo Montella. Scartata invece l’ipotesi Paulo. Ee Allegri? Il primo chiede garanzie e un ingaggio alto. È stato contattato nei giorni scorsi mentre il secondo ad oggi è una suggestione. Intanto giovedì è fissata la ripresa degli allenamenti.

– Daniele ieri è tornato a far parlare di sé.a Coverciano ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Roma: “L’esonero fa parte del mestiere. Non ho mai detto che non tornerà mai a Trigoria. È casa mia come ha detto il presidente (Dan Friedkin ndr), ci lavora mio padre.”. Parole che hanno scaldato il cuore dei tifosi giallorossi ma che non aprono le porte ad un ritorno imminente. Un collaboratore dei Friedkin ha smentito un De Rossi bis.