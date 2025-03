Roma, il rendimento con Ranieri è da Scudetto: alla pari con l'Atalanta nel periodo, Inter e Napoli poco sopra

Getty Images

​Inter 33 punti Napoli 31 punti Roma e Atalanta 30 punti

Da Como al Como,di Claudio Ranieri dopo l'ultimo ko rimediato al Sinigaglia il 22 dicembre del 2024con il successo per 2-1 nella gara di ritorno all'Olimpico.I giallorossi, da quando il tecnico di Testaccio ha rilevato Ivan Juric in panchina, hanno collezionato, con una media matematica di 2 punti a partita. Un rendimento da Scudetto certificato non solo dall'1-1 ottenuto contro il Napoli, ma anche dalla classifica della Serie A ristretta appunto agli ultimi 15 turni, che recita così:Un dato che sottolinea il grande lavoro di Ranieri su una squadra che sembrava in crisi mistica da una parte, ma che porta ad un grande rimpianto dall'altra: la rosa costruita in estate a fronte di grandi investimenti, alla fine, era all'altezza di grandi obiettivi. Che però, continuando di questo passo, potrebbero non essere ancora sfumati.