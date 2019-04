È il grande obiettivo della società e dei tifosi giallorossi, ma la strada della Roma verso Antonio Conte si incrocia con quella dell’Inter, pure tentata dall’ex allenatore del Chelsea. Il rebus di fine stagione finisce all’attenzione dei betting analyst, che pure prevedono un testa a testa sul filo tra le due squadre. A spuntarla, anche se di poco, è proprio la Roma: sul tabellone Sisal Matchpoint il sì di Conte ai giallorossi è offerto a 2,15, di un soffio avanti sui nerazzurri, che in attesa di sciogliere il nodo Spalletti si giocano a 2,25. In lista rimane pure il Milan, riferisce Agipronews, ma per i rossoneri il colpo è molto più in salita, a 6,00; lontane, infine, Paris Saint Germain e Manchester United, che per ora rimangono in secondo piano a 10 e 12 volte la posta