Roma, l'agente di Le Fee: "Lo voleva il Milan, tanti top club lo hanno sempre cercato"

Solo due partite poi l'infortunio al legamento collaterale che gli ha fatto saltare praticamente due mesi di stagione.è ora pronto a tornare a ritagliarsi un ruolo di primo piano con ladiventata nel tempo diIl centrocampista francese è stato uno dei colpi estivi più onerosi dei giallorossi e del direttore sportivo Florent Ghisolfi che ha investito parecchio su di lui rimasto anche a lungo l'unico colpo concluso nell'estate romanista (provocando tra l'altro non pochi malumori in De Rossi).Nonostante le perplessità, Le Fee è stato nel corso delle ultime due stagioni non solo uno dei migliori centrocampisti della Ligue 1, ma ancheche si sono alternati a più riprese nelle trattative con il Rennes.

A confermarlo è stato, che ai microfoni di Sportitalia ha rivelato la trattativa mai andata in porto anche con i rossoneri: "Enzo ha sempre suscitato molto interesse tra i grandi club. A gennaio 2023, è stato vicino a trasferirsi al Borussia Dortmund, e nell’estate dello stesso anno al Bayer Leverkusen. Tuttavia, ha scelto di andare al Rennes per il legame speciale con l’allenatore Bruno Génésio.