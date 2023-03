L’allenatore della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro la Juventus: "Sospensione della squalifica? C'è un processo in corso, voglio lavorare in pace con la mia squadra e aiutarla a fare risultato. Pellegrini ha giocato praticamente sempre: vediamo se può fare 90 minuti. Abbiamo una partita importante giovedì: vediamo come reagisce. Dybala? Ci sono giocatori che giocano senza problemi contro le loro ex squadre. Ha già giocato a Torino, ha tanta esperienza e non credo che sia un problema per lui giocare contro la sua ex squadra".