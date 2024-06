Roma, non solo Chiesa: da Politano a Nuamah, ecco le alternative di fascia

AFP via Getty Images

La Chiesa è in salita, e anche se ci saranno incontri con Ramadani non è detto siano finalizzati alla trattativa per l'azzurro. La Juve, infatti, valuta l'attaccante sui 35-40 milioni e la concorrenza (soprattutto da parte del Napoli, ma non solo) è tanta.De Rossi in questi giorni si sta confrontando conper trovare il profilo giusto al giusto prezzo se la pistadovesse gelarsi. E al giusto stipendio visto che lo juventino vorrebbe almeno 7 milioni a stagione, non proprio in linea con il nuovo progetto dei Friedkin. Con lo stesso Ramadani, per esempio, si parlerà di Boga oltre che di Banza di cui vi abbiamo parlato giorni fa

Tra le piste italiane, invece, si scalda quella perdopo averla sfiorata nel 2019 nel famoso scambio saltato all'ultimo con l'Inter per Spinazzola. L'esterno del Napoli ha fatto sapere che gradirebbe lavorare con De Rossi, ora bisogna capire i margini della trattativa col Napoli di Conte che punta comunque a molti cambiamenti. Piacema anche in questo caso il prezzo è elevato: 40 milioni.Nella lista di Ghisolfi invece ci sono due nomi:che ha una clausola di 20 milioni. Entrambi vengono da un'ottima stagione. Il ghanese ha collezionato 33 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France con 3 gol e 2 assist a referto. Il portoghese ha toccato addirittura quota 15 gol e 7 assist, attirando l'interesse delle big del suo campionato. Di certovuole un esterno alto di gamba, bravo nell'uno contro uno.che è mancato alla Roma nel finale di stagione drammatico vista l'eliminazione in Europa e la mancata qualificazione in Champions.