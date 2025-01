Getty Images

, allenatore della Roma, ha commentato a Sky Sport il 2-2 maturato in casa del Bologna: "Nel primo tempo avevamo tenuto sotto controllo il Bologna, si sono lamentati all’ultimo non so perché, il rigore c’era, come c’era per loro. Nel momento in cui stavamo per fare il secondo sono stati bravi a pareggiare"."Ci sono stati dieci minuti in cui loro potevano segnare il terzo gol. Noi abbiamo avuto la palla per il secondo gol, siamo andati a chiudere in quattro sul portatore di palla, poi il pallone la squadra non molla, a me piace, i ragazzi vanno sempre elogiati. Eravamo un po’ troppo lenti, questo voleva il Bologna. Incontreremo altre squadre che fanno così: sono contento perché abbiamo preso un pari importante, sono deluso perché a me piace un ritmo diverso".

DOVBYK - "È uno dei primi rigoristi, c’è Dybala, Paredes, poi c’è lui. Poi sono sempre terni a lotto, al 93esimo come va va".A DAZNMANCATA VITTORIA IN TRASFERTA - "Questo aspetto mi interessa poco. Non capisco le lamentele in occasione del calcio di rigore assegnato per un tocco con la mano: la dinamica è simile a quella che ha portato il Bologna dal dischetto. Non voglio dire nulla sul contatto su Saelemaekers: hanno lasciato correre, quindi l'intensità del contrasto non è stata importante. Abbiamo avuto un buon approccio al primo tempo, poi abbiamo concesso ripartenze al Bologna che ci ha punito: siamo stati bravi a portare a casa un punto. Al di là del risultato, chi è entrato l'ha fatto con la grinta giusta".

MANCATA MATURITA'? - "Siamo stati bravi con la Lazio a non prendere ripartenze, mentre oggi le abbiamo subite. Complimenti comunque a Dominguez per lo strappo in occasione dell'azione. Dobbiamo essere più bravi ad attaccare con gli uomini giusti per evitare di subire ripartenze. Solo lavorando possiamo migliorare. La squadra c'è e anche la voglia di fare bene. Provo a trasferire la determinazione ai miei giocatori".In conferenza stampaANALISI ERRORI - "Mi hanno detto che anche prima del mio arrivo c'era questo problema della mentalità. Quando attacchiamo lo facciamo sempre con troppi uomini, ne parliamo, lo vediamo ma poi ci ricaschiamo. Dobbiamo migliorare sia nella trasmissione della palla, nel ritmo che a me piace più 'rock'. La reazione che abbiamo avuto mi è piaciuta, abbiamo lottato su ogni palla fino a che non siamo riusciti a tirare fuori il coniglio dal cilindro".