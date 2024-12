Getty Images

La Roma riparte in Coppa Italia e lo fa trovando un'iniezione di fiducia importantissima rifilando un sonoro 4-1 alla Sampdoria negli ottavi di finale del torneo. Già nei primi 25 minuti le scelte di Ranieri, che limita il turnover, premiano i giallorossi che passano due volte con Dovbyk e con Baldanzi indirizzando ampiamente la partita. Semplici invece cambia tanto, anche modulo e i blucerchiati non riescono praticamente mai ad impensierire Ryan all'esordio. Nella ripresa la Samp coi cambi torna in partita trovando il gol del 3-1 con Yepes, ma è l'ingresso di Shomurodov a chiudere i conti sul 4-1 finale e con una Roma comunque sempre in controllo. La Roma accede quindi ai quarti di finale dove affronterà il Milan.

Gran cross di Angelino dalla trequarti e Shomurodov, da poco entrato, chiude di nuovo i conti di testa per il 4-1Super intervento di Vismara che dice di no a Dovbyk innescato da un assist al bacio di Soulé.Soulé appena entrato si mette subito in proprio e dal limite lascia partire un tiro a giro che si stampa sulla traversa a pochi centimetri dall'incrocio e con Vismara battuto.Yepes riapre la partita. Cross dalla destra di Depaoli, bucano tutti in mezzo all'area con Yepes che si inserisce dalla trequarti, controlla e tira battendo Ryan.

Dovbyk di nuovo pericoloso, la Samp si salva in angolo.Ryan corre a salvare un calcio d'angolo e rimette però la palla pericolosamente in gioco. Leonardi controlla e viene chiuso da Celik, ma sul rimpallo la palla sbatte sul braccio largo del difensore giallorosso. Protesta la Samp che chiede un rigore.Vismara questa volta dice no al tiro-cross di Zalewski.Gran filtrante di Paredes per Baldanzi che si mette in proprio e dal limite calcia e tira battendo Vismara.Ancora Saelemaekers protagonista nel 2-0 di Dovbyk. Cross dalla destra, Meulensteen interviene male e colpisce la propria traversa lasciand però Dovbyk libero di insaccare sulla respinta.

Saelemaekers recupera una palla persa da Yepes in orizzontale e dal limte calcia di potenza. Tiro alto.Gran cross dalla destra di Saelemaekers, che taglia l'area di rigore alle spalle della difesa e pesca Dovbyk, bravo a inserirsi in area piccola, che in allungo di sinistro mette la palla all'angolino.Corner dalla destra calciato da Paredes che pesca Hermoso bravo a svettare di testa, ma trovando la parata a terra di Vismara. Tutto fermo la palla era uscita.La roma chiede un rigore, Angelino va all'interno su Venuti e provando a saltare di testa cade a contrasto col terzino doriano. Non c'è niente, giusto proseguire.

Roma-Sampdoria 3-1Marcatori: 9' Dovbyk (R), 19' Dovbyk (R), 24' Baldanzi (R), 61' Yepes (S), 79' Shomurodov (R)Assisti: 9' Saelemaekers (R), 24' Paredes (R), 79' Angelino (R)ROMA (3-4-2-1): Ryan; Celik, N'Dicka, Hermoso; Saelemaekers (63' Soulé), Pisilli (63' Le Fée) Paredes (70' Pellegrini), Angeliño; Baldanzi, Zalewski (70' Dahl); Dovbyk (78' Shomurodov).A disposizione: Svilar, Marin, Sangaré, Abdulhamid, El Shaarawy, Dybala.All. RanieriSAMPDORIA (4-3-3): Vismara; Venuti, Meulensteen, Vuliki, Veroli (46' Ioannou); Yepes, Vieira (64' Benedetti), Akinsanmiro (78' Bellemo); Pedrola (46' Depaoli), Leonardi (68' Sekulov), Borini.

A disposizione: Ghidotti, Ravaglia, Barreca, Giordano, Riccio, Girelli, Ricci, Coda, La Gumina, Tutino.All. Semplici.Arbitro: DionisiAmmoniti: Pisilli (R), Vulikic (S), Borini (S)