La Roma vuole cedere Roger Ibanez. L'addio a titolo definitivo del difensore centrale brasiliano è sempre stata la chiave di questa sessione di mercato estiva per il club giallorosso che, ora più che mai, sembra aver trovato la giusta offerta da sottoporre al giocatore. Dopo l'affondo non convincente del Nottingham Forest, infatti, hanno iniziato a risuonare per l'ex-Atalanta le sirene della Saudi Pro League con l'Al Alhi che ha preso casa a Parigi che è pronta a chiudere.



ACCORDO COL GIOCATORE - Proprio Parigi potrebbe essere la sede giusta per le visite mediche di Ibanez nel caso in cui si concretizzasse l'affare. Secondo Sky nella giornata di oggi si sono concretizzati diversi contatti fra le parti con il giocatore che ha trovato un'intesa di massima verbale per trasferirsi in Arabia Saudita.



MANCA QUELLO FRA CLUB - Quello che manca è ora un accordo fra i club. I contatti odierni non hano portato a una fumata bianca con il club giallorosso che chiede sempre 25 milioni di euro per lasciar partire il suo difensore. L'intesa è però possibile e in tempi brevi per liberare sia il giocatore che il mercato in entrata della Roma.