Nacho Fernandez, il difensore centrale spagnolo classe 1990 del Real Madrid è in scadenza di contratto a fine stagione e, a parametro zero, è considerato uno degli obiettivi più importanti della Roma per sostituire Chris Smalling. Il centrale ha confermato in conferenza stampa che il suo futuro resta incerto con il rinnovo con le Merengues che resta in bilico: "Il Real mi ha detto che se vorrò, posso rinnovare. Però a inizio anno non ero contento e non ho ancora preso una decisione su cosa farò. Sarà una scelta personale, e anche per le mia famiglia".