Roma su Montella, la Federcalcio turca frena: "Resta con noi fino ai Mondiali 2026"

Getty

Vincenzo Montella di nuovo alla Roma? E' una delle informazioni che da qualche ora circola con maggiore insistenza nella Capitale, come profilo particolarmente gradito alla piazza per la sostituzione dell'esonerato Ivan Juric. Ma anche come profilo effettivamente preso in considerazione da Dan e Ryan Friedkin e suggerito dall'agenzia che in questi giorni è al lavoro per aiutare il club giallorosso nell'individuazione del terzo allenatore di questa stagione.



Montella, che allena la nazionale turca dallo scorso settembre 2023 e che è legato da un contratto fino a giugno 2026, non si è espresso pubblicamente sull'argomento ma, secondo diverse ricostruzioni di stampa, sarebbe attratto dalla prospettiva di tornare da allenatore della Roma dopo la precedente esperienza nel settore giovanile e poi da febbraio a maggio 2011. A rendere più complicata la vicenda è la presenza di una clausola rescissoria nel contratto che qualsiasi club dovrebbe versare alla Federcalcio turca per scindere l'accordo.

E sull'argomento, interrogato da Fanatik, è intervenuto in queste ore proprio il vicepresidente della federazione Ceyhun Kazanci: “Vincenzo Montella resterà con noi fino alla Coppa del Mondo del 2026”. Parole piuttosto chiare, utili soprattutto a sottolineare le rivendicazioni che la Turchia farebbe nel caso in cui la Roma decidesse di affondare per riportare in Italia l'ex allenatore di Catania, Fiorentina e Milan tra le altre.