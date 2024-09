Dopo l’esonero di Daniele De Rossi è scoppiata la rabbia dei tifosi che già da mercoledì hanno iniziato ad esprimere il proprio dissenso. Prima uno striscione a Trigoria contro la Ceo Souloukou che questa mattina ha rassegnato le proprie dimissioni. I. Un altro a Piazza Mancini con la scritta: “A Trigoria mutismo e infamità”. Il clima è caldo e tanti tifosi sono infuriati con la società. Il pullman che trasporta la squadra, per evitare la contestazione, ha cambiato il solito tragitto per entrare allo stadio, scegliendo la deviazione che passa da Monte Mario., ma al momento la situazione sembra sotto controllo: le auto continuano a circolare, non si registrano disordini, cori o proteste. Circa diecimila le persone che sono già entrate allo stadio e che hanno subissato di fischi l'ingresso in campo dei giocatori per il riscaldamento.A meno di mezz'ora dall'inizio di Roma-Udinese, i sostenitori giallorossi si "scaldano" all'esterno dell'Olimpico con fumogeni e fuochi d'artificio. Inoltre,, una volta entrati nell'impianto capitolino,, raccogliendo gli applausi convinti del resto dell'Olimpico: immediatamente dopo si sono levati cori di sostegno nei confronti di De Rossi e altri decisamente ostili all'indirizzo della società. In Tribuna Tevere è stato esposto un altro striscione con scritto: “DDR uno di noi”.