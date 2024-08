Getty Images

Ruan Tressoldi lascia il Sassuolo e l'Italia: tutti i dettagli

31 minuti fa

E' stato quasi un meme, Ruan Tressoldi, nella sua esperienza italiana con la maglia del Sassuolo: arrivato nel 2022 dal Gremio, ha messo insieme una sequela di autogol ed errori figli di sfortuna e sbadataggine.



Fino a questo momento era rimasto nella rosa dei neroverdi che hanno esordito ieri in Serie B pareggiando 1-1 sul campo del Catanzaro, ma è di oggi l'ufficialità del suo ritorno in Brasile: Ruan Tressoldi si trasferisce ufficialmente al San Paolo in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.



LA NOTA - L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto a determinate condizioni, il calciatore Ruan TRESSOLDI (’99, difensore) al San Paolo FC. La società ringrazia Ruan augurandogli le migliori fortune umane e professionali.