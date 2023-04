Salernitana-Inter è il primo anticipo della 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 17 di venerdì 7 aprile. Una gara fondamentale sia per Paulo Sousa, con i granata che arrivano da 4 pareggi consecutivi e che restano a +9 dalla zona retrocessione. Ma lo è ancora di più per Simone Inzaghi che, al netto del pareggio in Coppa Italia contro la Juventus, non può più permettersi passi falsi nella corsa al 4° posto e con le 4 sconfitte nelle ultime 5 in campionato da superare.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Salernitana-Inter, con calcio d'inizio alle 17 di venerdì 7 aprile 2023 all'Arechi di Salerno, sarà trasmeso in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku.