Quella odierna come detto sarà la giornata delle riconferme in casa. E’ giunto infatti il momento dell’Assemblea dei soci, dal momento che oggi a Roma il consiglio di amministrazione blucerchiato approverà il bilancio 2019, come noto chiuso in negativo di 13 milioni di euro. La prima convocazione era stata fissata da Massimoil 29 giugno, ben sapendo che si trattava della festa patronale della Capitale, in modo da svolgere la riunione in seconda convocazione e guadagnare un’ulteriore decina di giorni.Secondo le indiscrezioni de Il Secolo XIX, il Viperetta n, composto da Romei, Fiorentino, Tognozzi, Praga, Repetto e Invernizzi,per quanto non troppo conosciuto, ossia il collegio sindacale, importante perché ‘mette la faccia’ sui conti della Sampdoria. Se dovesse prevalere la continuità, la Sampdoria andrà avanti con l’attuale presidente Marco Ciccozzi e con Alessio Calzoni e Luigi Dell’Abate.