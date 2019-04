Joachim Andersen va verso il forfait nella gara di domani: è questo quanto emerge dalla settimana di lavoro del Mugnaini, con il centrale della Sampdoria che dal 24 aprile si sta allenando a parte, senza svolgere sedute con i compagni. Per il danese il problema dovrebbe essere abbastanza lieve, una contrattura muscolare, ma sembra molto difficile che possa recuperare in vista della sfida con la Lazio.



La soluzione più logica, in caso di assenza di Andersen, sembrerebbe quella di riproporre la coppia formata da Colley - sicuro di un posto - e Tonelli, ma attenzione alla possibile sorpresa Alex Ferrari. L'ex difensore del Verona in questa stagione ha giocato soltanto una volta in campionato, da titolare contro la Juventus, ma potrebbe essere lui la sorpresa di Giampaolo in vista della sfida con la Lazio, l'ultima chiamata per l'Europa.