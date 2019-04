Ecco le parole di Emil Audero, portiere della Sampdoria, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Bologna propiziata anche da alcune sue indecisioni: "Giornata da dimenticare, bisogna pensarci fino a un certo punto. Oggi le cose non ci sono girate bene, non abbiamo fatto nulla di buono, e i miei errori hanno pesato. Ora guardiamo avanti, alla partita contro la Lazio in cui possiamo fare sicuramente meglio rispetto a oggi. Il campionato è ancora tutto aperto: non si aspettava una sconfitta come la nostra, ma nemmeno quella della Lazio (contro il Chievo, ndr). Tutto è ancora in equilibrio e noi ci giocheremo settimana prossima un pezzo importante del nostro campionato. Non dobbiamo pensare che sia tutto finito, partite come oggi dimostrano come sia ancora tutto in bilico, quindi c'è da lottare fino all'ultimo. Noi ci crediamo, ma dobbiamo migliore l'approccio. Non amo trovare alibi: a volte capitano le giornate no, oggi è stata una di queste."