Uno dei possibili movimenti nel mercato di gennaio per quanto riguarda la Sampdoria potrebbe coinvolgere il reparto avanzato: tra una suggestione Schick e un corteggiamento per Defrel, i blucerchiati dovranno fare i conti anche con il futuro di Dawid Kownacki. L'attaccante polacco soltanto pochi mesi fa era in rampa di lancio, ora pare finito ai margini delle rotazioni di Giampaolo, e il Doria riflette sull'eventualità di cederlo in prestito in Serie A.



Dal massimo campionato italiano si sono fatte avanti il Parma, l'Empoli ma soprattutto il Chievo Verona. I giallobù secondo Il Secolo XIX potrebbero proporre alla dirigenza di Corte Lambruschini Manuel Pucciarelli, lanciato proprio da Giampaolo ai tempi di Empoli (38 presenze e 6 gol nel campionato 2015/2016) e già seguito dalla Samp alcune estati fa.