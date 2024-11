Sampdoria, torna Yepes. Davanti confermato La Gumina, Kasami esce dalle rotazioni?

Getty Images

Lasi avvicina con massima concentrazione alla partita contro il Catanzaro, un vero e proprio spartiacque per la stagione blucerchiata e, soprattutto, per il futuro di Andrea. Per il tecnico, infatti, il messaggio della società è chiaro: solo una vittoria potrà garantire la permanenza sulla panchina. La pressione è alta, ma la squadra lavora con intensità per prepararsi al meglio. Nel modulo 4-2-3-1 che Sottil sta affinando in questi giorni, ci saranno alcuni cambiamenti e alcune conferme rispetto alle ultime uscite. Tra i ballottaggi principali, oltre a quelli tra Pedrola e Benedetti sulla trequarti e tra Veroli e Riccio al centro della difesa , spicca anche quello per il ruolo di terzino destro.

Con l’assenza forzata di Bereszynski per infortunio, la lotta per una maglia da titolare sulla fascia destra è tra Lorenzoe Fabio. Al momento, Venuti sembra essere in vantaggio. Ieri oltretutto l'ex Fiorentina ha avuto un colloquio di qualche minuto con Sottil al termine dell’allenamento. A centrocampo, spazio per una novità importante:si prepara a partire dall’inizio al fianco di Meulensteen, prendendo il posto di Bellemo. Una scelta che sottolinea la volontà di Sottil di cambiare dinamiche in mediana dopo la pesante sconfitta contro il Pisa.

In attacco, Antoninosarà confermato come riferimento offensivo, con Gennaronel ruolo di trequartista alle sue spalle. Resta invece più indietro nelle gerarchie Pajtim: l’ex Palermo, che Sottil considera una riserva di Tutino per il ruolo di rifinitore, sembra essere uscito dalle rotazioni principali dopo la deludente prestazione di squadra contro il Pisa.