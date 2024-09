Sampdoria, Ioannou: "Grande partita, che settimana. Il gol..."

AFP via Getty Images

Nikolas, esterno sinistro della, è stato protagonista nella vittoria per 3-1 contro il Modena, segnando il primo gol dei blucerchiati nella trasferta di ieri. L'esterno cipriota, al suo terzo centro stagionale tra campionato e Coppa Italia, ha contribuito a una vittoria fondamentale per la squadra di Andrea Sottil, che inizia a risalire la classifica. Al termine della partita, Ioannou ha condiviso le sue impressioni sul match e sul momento della squadra: "Venire qua e giocare contro il Modena è difficile,Nel primo tempo poco spazio per giocare, poi dopo il gol è aumentato, siamo felici".

Il giocatore ha poi commentato l'importanza della vittoria, sottolineando la determinazione della squadra: "Oggi grande partita, è stata unaper noi e i nostri tifosi. Vediamo partita dopo partita". Nonostante la gioia personale per il gol, Ioannou ha voluto ribadire che l'obiettivo principale resta sempre il risultato collettivo: "Sono felice per il mio terzo gol, però per me l’importante sono i tre punti. Adesso guardiamo in avanti, giochiamo bene. L’obiettivo è vincere".Riguardo al gol, Ioannou ha descritto l'azione che ha portato al suo tiro decisivo: "sono andato sul secondo palo e ho fatto gol. Sono molto felice, guardiamo avanti".