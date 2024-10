Sampdoria-Juve Stabia, i tifosi caricano la squadra. Manfredi a colloquio con Accardi, Veroli in dubbio

AFP via Getty Images

Lasi prepara alla delicata sfida di venerdì sera contro la Juve Stabia, che si disputerà a porte chiuse per i fatti post derby. Nonostante l'assenza del pubblico allo stadio, i tifosi blucerchiati non faranno mancare il loro sostegno: per domani sera, infatti, hanno, sede del ritiro della squadra, con l'intento di caricare i giocatori e accompagnarli simbolicamente verso la partita.Nella giornata di ieri, anche il presidentesi è recato a Bogliasco per stare vicino alla squadra. Ha seguito l'allenamento e successivamente ha avuto un colloquio con il direttore sportivo Pietroe il tecnico Andrea Sottil. L'obiettivo dell'incontro era ribadire la necessità di mantenere alta la concentrazione, soprattutto dopo i recenti risultati positivi che stanno rilanciando le ambizioni della Samp.

Per quanto riguarda il campo, arrivano buone notizie. Estanis, reduce dall'operazione chirurgica dello scorso maggio, ha partecipato all'allenamento di ieri lavorando con il resto del gruppo. Il suo ritorno tra i convocati sembra imminente, e potrebbe già essere disponibile per la partita contro la Juve Stabia, segnando la fine di un lungo periodo di assenza. Fabio, che aveva saltato la sfida contro il Modena a causa di un'influenza, è anch'egli pronto al rientro. L'attaccante ha superato i problemi fisici e sarà a disposizione di mister Sottil.

Sul fronte degli infortunati, però, ci sono anche delle assenze pesanti. Simonee Ronaldo, che hanno accusato problemi durante la partita contro il Modena, saranno fuori per circa un mese. Anche Davideè in dubbio: rientrato in gruppo solo ieri, non ha partecipato alla partitella e la sua condizione sarà valutata nelle prossime ore. In caso di assenza di Veroli, Stipeè pronto a prendere il suo posto in difesa.