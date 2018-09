Oggi la Sampdoria sosterrà l'ultimo allenamento prima della partenza per Cagliari, e Marco Giampaolo spera che la seduta di lavoro produca qualche novità positiva per i blucerchiati a livello di infermeria. E' però estremamente difficile ipotizzare qualche ulteriore recupero in casa doriana, specialmente per quanto riguarda il reparto avanzato.



Giampaolo insomma dovrà accontentarsi di aver ritrovato Dawid Kownacki, che ha smaltito il problema accusato pre Inter. Il polacco ieri si è allenato con il gruppo, oggi partirà alla volta della Sardegna ma è probabile che il mister di Bellinzona lo impieghi soltanto a gara in corso, magari per far rifiatare uno tra Defrel e Quagliarella. Niente da fare invece per Gianluca Caprari, che non sarà convocato dopo il problema al flessore dei giorni scorsi.



Ovviamente out anche Saponara - ne avrà ancora per una ventina di giorni - mentre non è al meglio neppure Ramirez: "Gaston gioca da tre settimane con un infortunio", ha detto recentemente il suo procuratore. Giampaolo studia una soluzione per lasciare l'uruguaiano in panchina, magari sfruttando l'inserimento di Jankto e avanzando Praet trequartista.