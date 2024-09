Sampdoria, le pagelle di CM: Venuti, gol e traversa. Yepes fa girare la squadra

Getty Images

spettatore non pagante nel primo tempo, nella ripresa un suo rinvio sballato crea un pericolo per la Samp, si riscatta parando la successiva conclusione di Merkaj.: parte con qualche incertezza di troppo, nel primo tempo è il meno positivo della difesa. Nella seconda frazione migliora e aiuta per proteggere il fortino nel finale.: marca a uomo Udogwu, ingaggia un duello fisico di tutto rispetto con la punta ospite, che è un cliente scomodo sotto questo punto di vista. Tiene benissimo e non sbaglia niente.attento in copertura, mette il cross da cui origina la rete di Venuti. Pochissime sbavature.

: si butta dentro quando la Samp attacca, nasce così la rete del vantaggio doriano. Libera un sinistro splendido sotto all’incrocio. Centra poi una clamorosa traversa, sempre con il mancino. Continuamente nel vivo dell’azione, fa una gran partita. Probabilmente il migliore della Samp.(dal 10’ s.t.un paio di iniziative in attacco, ma deve preoccuparsi principalmente di difendere).anche lui inizia con il freno a mano tirato, ma con il passare dei minuti prende fiducia e fa legna. Serve un po’ più di qualità ma il miglioramento c’è.

(dal 28’ s.t.: ordine a centrocampo negli ultimi minuti).: gioca un primo tempo di livello altissimo. Sempre ben piazzato, raddoppia, recupera palloni, ringhia e detta i tempi di gioco. Anche nella ripresa è preziosissimo in interdizione. Per far girare la squadra serve un giocatore così.(dal 28’ s.t.: rincorre gli avversari ovunque.)fa il suo, passetto avanti rispetto alle scorse partite opache. Qualche buon recupero, manca un po’ di qualità in impostazione ma oggi è positivo.(dal 18’ s.t.: viene accolto da un’ovazione. Aggiunge muscoli e esperienza al centrocampo)

: corre tantissimo, supporta la manovra e ha un piede anche abbastanza educato. Un suo recupero nel finale vale oro.pronti via, girata e destro non controllato da Valente che fa correre un brivido al Sudtirol. Qualche bel dribbling, nella ripresa si ritaglia di nuovo lo spazio per una conclusione messa in angolo dagli ospiti. Utile soprattutto nel finale per tenere la palla.: non è una partita facile per lui, il Sudtirol gli riserva un trattamento piuttosto ruvido. Lotta sui palloni lunghi, ma ha poco spazio. Però si danna l’anima.(dal 28’ s.t.: si guadagna parecchi possessi, un paio di angoli e qualche rimessa preziosa per giocare con il cronometro).

All.: la Sampdoria si doveva ritrovare, questa partita può essere il primo passetto utile in una direzione importante. La Samp non è guarita, è ancora farraginosa in alcune circostanze, ma oggi mette in campo grinta e voglia. Centra il primo gol a Marassi, la prima vittoria in campionato, adesso non bisogna sciupare questo vento.