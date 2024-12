Sampdoria, Manfredi e Messina dialogano con gli investitori: bisogna capire il budget mercato

Lasi prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione, con il calciomercato invernale che potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la squadra. Al centro delle decisioni ci sono il presidente Matteoe Alessandro, suo fidato collaboratore, che assumono un ruolo sempre più determinante nella gestione operativa del club. Messina, ormai figura di riferimento anche durante le trasferte – come dimostrato dalla sua presenza attiva a Cremona durante il riscaldamento prepartita – ha ottenuto piena autonomia decisionale su molte questioni strategiche,e secondo Il Secolo XIX anche alcune deleghe. Questa crescente responsabilità lo vede coinvolto in prima linea anche nella definizione del budget per il mercato, un compito che condivide con Manfredi.

La priorità per Manfredi e Messina è chiara: dialogare con Joseph, rappresentante degli investitori di, per stabilire con precisione le risorse economiche disponibili. Al momento, la situazione finanziaria non sembra frenare le ambizioni, grazie all'assenza di limiti stringenti legati all'indicatore di liquidità. Tuttavia, conoscere il budget effettivo è fondamentale per delineare le strategie del direttore sportivo Accardi, che dovrà decidere come muoversi sul mercato.La chiarezza sul budget sarà decisiva per determinare il tipo di operazioni da portare avanti. Se ci sarà il via libera a nuovi investimenti, il club potrà puntare super rafforzare la rosa, anche se c'è sempre la necessità di sfoltirla visti i tanti giocatori a disposizione di Semplici. In caso contrario, si potrebbe ripiegare su una strategia più conservativa, basata su cessioni e operazioni in prestito, un approccio che ha caratterizzato le ultime stagioni segnate da difficoltà economiche.

La responsabilità di Manfredi e Messina in questo momento va ben oltre la semplice gestione ordinaria: le loro scelte economiche e strategiche definiranno non solo il prossimo mercato, ma anche ledella Sampdoria. I tifosi guardano con attenzione al lavoro della dirigenza, consapevoli che il calciomercato invernale potrebbe rappresentare un'opportunità per rilanciare le ambizioni della squadra in campionato. Il pubblico doriano però non sembra intenzionato a concedere un'altra stagione di purgatorio alla Samp, dopo aver digerito per cause di forza maggiore il 2023-2024.