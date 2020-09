L’interessamento dell’Hellas Verona per il trequartista della Sampdoria Gaston Ramirez ha fatto rapidamente il giro di Genova, sponda blucerchiata. I tifosi doriani erano particolarmente impensieriti dal possibile addio del calciatore uruguaiano, grande protagonista della scorsa stagione. In realtà l’ex Boogna, dopo un’attenta riflessione, avrebbe fatto sapere alla squadra gialloblù di non aver intenzione di accettare la pur ricca proposta gialloblù.



L’idea di Ramirez adesso, a lungo corteggiato anche dall’Arabia Saudita con una sontuosa proposta triennale da 3,5 milioni netti a stagione, sarebbe quella di chiudere la stagione a Genova e arrivare a scadenza, per poi valutare nuove proposte l’anno prossimo. Si tratterebbe di una soluzione non particolarmente gradita alla Samp e a Ferrero, che sperava di veder recapitata un’offerta per il calciatore in modo tale da non perderlo a zero a giugno 2021, risparmiando anche gli oltre 3 milioni lordi del contratto di Ramirez ancora in essere.