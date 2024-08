Sampdoria, oggi arriva Sekulov dalla Juventus: atteso a Bogliasco

Getty Images

Non è finita la campagna acquisti della, attesa da una stagione per cui i blucerchiati si candidano come protagonisti della Serie B. Il passaggio del turno in Coppa Italia ha evidenziato la profondità della rosa doriana, rosa che adesso si arricchirà di un nuovo tassello, quel Nikoladi proprietà dellache Accardi insegue da tempo e che ormai ha in pugno.Il calciatore l'anno scorso ad inizio stagione era stato prestato dai bianconeri alla Cremonese, ma in grigiorosso non aveva praticamente mai giocato. Per questo motivo a gennaio la Vecchia Signora aveva deciso di riportarlo a casa per la seconda metà di stagione. Scelta azzeccata perchè a Torino, con la Juve Next Gen, il trequartista si è messo decisamente in mostra. Il ruolino di marcia è stato impressionante,da trequartista. Già da giorni Samp e Juve avevano trovato l'accordo di massima per il trasferimento.

La trattativa si chiuderà sulla base di un acquisto definitivo da circasulla futura rivendita a favore della Juve. Ancora da capire se i bianconeri manterranno un diritto di ricompra o qualcosa del genere. Il calciatore tra l'altro dovrebbe arrivare a Bogliasco a stretto giro di posta. Potrebbe essere a Genova già, per visite e firma, al più tardi domani.