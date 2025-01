Sampdoria, oggi ufficiali Curto e Oudin: i dettagli

Redazione Calciomercato

Dopo settimane di immobilismo, il mercato dellasi è improvvisamente sbloccato nelle ultime 24 ore, con il ds Accardi che ha di fatto chiuso gli acquisti di due giocatori. Gli elementi presi dalla Samp sono un difensore, Marco, e l'esterno offensivo Remi. Entrambi i calciatori sono già arrivati ieri a Genova, e questa mattina sosterranno le visite mediche. Nel pomeriggio il centrale e il fantasista si alleneranno per la prima volta al Mugnaini, l'obiettivo è averli entrambiper la trasferta di Mantova, in programma domani, magari anche solo per uno spezzone di gara.

Curto è un centrale classe 1999 di proprietà del, che lo aveva prestato al Cesena sino a giugno. Arriverà ain favore dei blucerchiati. Accardi lo conosceva già, era transitato dalle giovanili dell'Empoli, oltre che da quelle del Milan e del Benevento. Esploso nel Sudtirol, era approdato a Como nell'estate 2023, e aveva partecipato con 25 presenze alla cavalcata verso la Serie A dei Lariani.Anche Oudin verrà prelevato ina giugno. Francese, seconda punta o trequartista, all'occorrenza mezzala, era stato messo ai margini della rosa dal, non rientrando nelle grazie del ds Corvino. Oudin, nato in Francia nel 1996, è un mancino ma preferisce giocare a piede invertito. Cresciuto nelle giovanili dello Stade Reims, con cui ha esordito anche in Ligue 1 prima di passare al Bordeaux. Era arrivato a Lecce nel 2022/2023.