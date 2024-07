Sampdoria, Patrignani ha firmato: scambio col Perugia

17 minuti fa



Dopo l'arrivo di Vulikic, la Sampdoria ha annunciato l'arrivo di Giulio Patrignani (foto Gea), centrocampista classe 2006 preso dal Perugia che l'aveva già aggregato alla prima squadra con la quale è andato in panchina in Coppa Italia. Era uno dei gioielli dei biancorossi, due anni fa aveva fatto sette gol giocando sotto età in Primavera e l'anno scorso ha migliorato il suo score salendo a 8. Un affare a titolo definitivo nel quale rientra anche Daniele Montevago, attaccante che ha una valutazione di circa 300/400mila euro e che si trasferisce al Perugia con la stessa formula.