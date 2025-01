Sampdoria, per la difesa sale Curto, Altare primo nome. E Nuytinck...

Getty Images

Caccia al difensore per la, alla ricerca disperata di rinforzi per il pacchetto arretrato, che presenta pochissimi interpreti e tantissime incognite. Il club blucerchiato però non ha ancora dato l'accelerata che ci si attendeva, ed essendo al 21 gennaio i tifosi si pongono svariati interrogativi. Accardi vuole dei centrali di categoria, per questo motivo, dopo che è sfumato Barba, il dirigente sarebbe andato in maniera decisa su Marco. Classe 1999, oggi alma di proprietà del Como, il giocatore ha una grossa esperienza in cadetteria.Su Curto però ci sono tanti club, in particolare la Cremonese. Curto è un prodotto delle giovanili dell'Empoli, Accardi lo conosce dai tempi della Toscana e lo seguiva già in estate. Il nome preferito però resta sempre Giorgio. Il ventiseienne, il cui cartellino è di proprietà del, è alle prese con qualche fastidio muscolare ma il suo sembra il profilo più convincente attualmente. Altra pista percorribile, Caldirola del Monza. Questi nomi vanno aggiunti poi a quelli didel Vejle e dell'Under 21 danese, e a quello del norvegesedel Brann.

Di recente poi è emerso anche l'interessamento per un ex Samp, ossia Bram. L'ex Udinese è un giocatore piuttosto esperto, oggi ha 34 anni e milita nel Nec, ma non ha mai nascosto il suoper il mondo blucerchiato, nonostante i soli sei mesi a Genova conclusi con la discesa in Serie B. Di recente aveva ribadito il suo affetto per il Doria, presentandosi anche a Marassi per la partita con il Pisa. Sino ad oggi, il Doria sarebbe maggiormente concentrato su altre piste ma, secondo Il Secolo XIX, Nuytinck potrebbe rivelarsi un'occasione di fine mercato.