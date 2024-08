Getty Images

Da qualche ora in casasono in corso riflessioni in merito al futuro di Andrea. Qualche dubbio sulla permanenza in blucerchiato dell'allenatore, dopo il k.o. con la Reggiana di sabato, era già emerso ma la sconfitta di ieri sera rimediata per mano della Salernitana e la brutta condizione evidenziata dalla formazione genovese hanno sensibilmente complicato le cose . La posizione del mister oggi è in bilico, la sfida con il Bari di sabato potrebbe essere cruciale, vista anche la successiva sosta, ma la decisione su Pirlo e su un eventuale esonero secondo Sky Sport potrebbe arrivare anche prima.

Uno dei nomi che circola è quello di Aurelio Andreazzoli ma nelle ultime ore avrebbe preso quota in maniera significativa la candidatura di Andrea. Sarebbe lui adesso la prima opzione in caso di addio dell'attuale allenatore. Sottil, ex Udinese, è libero dopo l'esonero dello scorso ottobre rimediato dall'Udinese.