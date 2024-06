Sampdoria, quando arriva Accardi? I dettagli

Getty Images

La domanda che si fanno tutti i tifosi dellain questi giorni è chiara: quando verrà ufficializzato l'arrivo di Pietroin blucerchiato? La risposta è importante, perché dal dirigente passano molte delle ambizioni genovesi. L'obiettivo di Accardi, che lo ha convinto anche a lasciare Empoli per accettare la sfida Samp, è di legare il suo ritorno in Liguria con il ritorno in Serie A della squadra. A breve ci sarà un altro incontro tra Accardi, il presidente Manfredi e i consiglieri Messina e Molango per parlare di budget e del margine di manovra della Samp.

Quindi, quando arriva Accardi? Secondo Il Secolo XIX il triennale fatto al ds verràtra qualche giorno,e contestualmente avverrà la rescissione dall'ultimo anno di contratto con l'Empoli, che potrà così depositare il suo contratto con il sostituto di Accardi, Gemmi. La situazione con gli azzurri, tra l'altro, sarebbe già definita e non prevederebbe strascichi economici come invece pareva emerso qualche giorno fa.Questa settimana quindi Accardi potrebbe passare da Bogliasco, approfittando dell'occasione perla sede, il centro sportivo e per incontrare Andrea Mancini. Il figlio dell'ex C.T. è in scadenza e sembra non avere appuntamenti con Manfredi per il rinnovo e relativo adeguamento. Accardi potrebbe anche vedere Lorenzo Giani, responsabile dello scouting, e magari sentire Pirlo con cui non ha ancora avuto contatti.