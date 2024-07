Inter via Getty Images

Sampdoria, scatto per Akinsanmiro dell'Inter: trasferimento gradito al giocatore

Lorenzo Montaldo

un' ora fa



L'asse tra la Sampdoria e l'Inter continua ad essere particolarmente prolifico di idee, scambi e prestiti. Il club blucerchiato da un paio di stagioni guarda spesso in casa nerazzurra per trovare giovani talenti da valorizzare, prodotti dalle giovanili della società milanese. Adesso in dirittura d'arrivo a Genova c'è un nuovo giocatore: Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004 punto fermo della Primavera di Chivu.



I blucerchiati stanno provando ad imbastire una trattativa con i nerazzurri per portare il ragazzo a Genova in prestito, sfruttando anche gli esempi virtuosi dei vari Stankovic ed Esposito. Da parte del ragazzo ci sarebbe un'apertura al trasferimento, ovviamente in prestito, anche perché la Samp consentirebbe al giocatore di crescere e di iniziare a tastare il calcio dei grandi, dopo il primo assaggio avuto a febbraio grazie ad Inzaghi, che gli ha regalato l'esordio a Lecce nel 4-0 rifilato dall'Inter ai salentini.