Sampdoria, Semplici: "Avrei voluto fare qualche allenamento in più. Carrarese va rispettata"

Getty Images

L'allenatore dellaLeonardoè pronto ad affrontare la Carrarese, questa sera al Ferraris. Prima però i tecnico ha voluto portare ai tifosi blucerchiati il suo personale augurio: "Tanti auguri di buon Natale a tutti i tifosi della Sampdoria. E’ stato un anno particolare,e dare soddisfazioni che tutti noi vogliamo ottenere"."Affrontiamo un avversario neopromosso che ha grande entusiasmo e ha fatto dei risultati e quindi credo che sia la gara più difficile che andiamo ad affrontare., noi cercheremo di fare una prestazione migliore rispetto a quanto fatto fino ad oggi e metteremo in campo tutte le nostre qualità per vincere la partita".

Il mister non ha potuto svolgere troppi allenamenti a Bogliasco: "Sono stati pochi perché abbiamo giocato continuamente da quando sono arrivato, i ragazzi mi hanno dato grande disponibilità eAffrontiamo la gara con grande attenzione, può darci qualcosa di diverso ma sarà da prendere con rispetto, la Carrarese ha messo tutti in difficoltà e contro di noi tutti fanno la partita della vita e dobbiamo essere pronti per invertire il trend"Capitolo tifo: "Sarà determinante in queste giornate, l’ho conosciuto da avversario e sto imparando a conoscerlo da protagonista. Mi auguro che attraverso la prestazione i tifosi ciper portare insieme la Sampdoria a traguardi che in questo momento vogliamo ottenere"