Sampdoria, da Silvestri a Yepes e Borini: tutti i nodi del calciomercato e le possibili uscite

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, lasi trova di fronte a un compito delicato e strategico: sfoltire una rosa fin troppo ampia. Per il direttore sportivo Accardi, la priorità non sarà solo individuare nuovi innesti con il supporto del budget messo a disposizione dagli investitori di Singapore e Malta, ma anche liberare spazio cedendo quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici di mister Semplici.Tra i possibili partenti figurano diversi elementi che potrebbero non trovare più spazio nel progetto tecnico.sono i nomi che emergono tra i candidati principali per una cessione secondo Il Secolo XIX. Il loro futuro sarà valutato attentamente dallo staff tecnico, con l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi e costruire una rosa più snella e funzionale. Accanto a queste valutazioni, ci sono alcune situazioni contrattuali particolarmente delicate. Fabio, il cui accordo scadrà a breve, rappresenta un punto interrogativo per il club: guadagna molto, e di recente è spesso finito ai margini. Situazione simile riguarda Gerard, anche lui oltretutto in scadenza.

Altri giocatori, come– attualmente titolare – e, restano sotto osservazione, così comeQuest’ultimo, in particolare, è in una posizione contrattuale ancora instabile, dal momento che risulta sotto contratto ai minimi per via di un suo mancato trasferimento al Torino di parecchio tempo fa.