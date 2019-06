Jan Hurtado si avvicina sempre di più all'Italia. L'attaccante classe 2000 del Gimnasia la Plata è entrato da tempo nel mirino della Sampdoria che sta stringendo per portarlo in blucerchiato. Manca ancora l'accordo con il giocatore, ma si va verso un'operazioe da circa 3,5 milioni di euro. Secondo quanto appreso dalla redazione di calciomercato.com, non risultano altri club italiani interessati al giocatore.



COL VENEZUELA AL SUB20 - Hurtado è stato uno dei gioiellini del Venezuela nell'ultimo Sub20 in Cile: due gol, grandi giocate e una vetrina sull'Europa. La Sampdoria ha acceso i riflettori e fiuta l'affare, i blucerchiati stringono per Hurtado. LA SCHEDA - Attaccante centrale, quando punta i difensori li salta quasi sempre e spesso aiuta anche in fase difensiva. Ricordate Faustinio Asprilia? Ecco, qualcosa del genere. Un passato movimentato tra tribunali e cause: l'attaccante è fuggito in Europa con la famiglia nonostante il divieto della Federazione. Motivo economico: "Prendevo 40 dollari al mese e volevo andare via". Detto, fatto. Qualche provino qua e là alla ricerca di un contratto migliore, la Federazione venezuelana non la prende benissimo e al suo ritorno lo squalifica per sei mesi. Il resto è storia recente: l'arrivo in Argentina al Gimnasia La Plata col quale segna il primo gol al 90' in casa del Boca Juniors ammutolendo la Bombonera. Nell'ultimo Sub20 ha invertito una tendenza non positivissima nelle finali: nel Mondiale Under 20 in Corea del Sud perse contro l'Inghilterra, col Gimnasia fu sconfitto ai rigori contro il Rosario Central. La Sampdoria l'ha puntato e vuole stringere i tempi per evitare la concorrenza, Hurtado può sbarcare in Serie A.