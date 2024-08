Sampdoria, spunta un altro portiere dall'Inter: dopo Stankovic Radu, ma c'è concorrenza

Getty Images

Continua la caccia al portiere della, che ha da poco prelevato Simone Ghidotti dal Como. Il giocatore, classe 2000, è reduce dall'avventura con l'Avellino, in Serie C, con cui ha disputato un'ottima stagione. Per quest'anno però Ghidotti sarà il dodicesmo, Accardi è ancora alla caccia di un numero uno a cui afidare i pali dei blucerchiati. Tanti nomi conducono all': da tempo si parla di Filip, ma da poco è spuntato anche il nome di Ionut AndreiIl calciatore classe 1997 è già transitato da Genova, sponda Genoa. Quella è stata l'ultima esperienza in cui il ragazzo ha giocato con continuità in Serie A: dopo si sono succeduti vari prestiti, alcuni in italia, al Parma e alla Cremonese, altri all'estero come Auxerre (qui ha convinto, 17 presenze in Ligue 1). Nel campionato 2023/2024, Radu ha vestito la maglia del(due partite e 7 gol subiti). Secondo Nicolò Schira la Samp starebbe monitorando il ragazzo ma su di lui ci sarebbe parecchia concorrenza.

Per Radu avrebbero preso informazioni due squadre francesi,, intenzionate a riportarlo oltralpe. Ci sarebbe quindi concorrenza per la Samp, che però va detto sogna da tempo un altro portiere dell'Inter, Stankovic appunto. Il serbo classe 2002 è piaciuto molto lo scorso anno ai tifosi blucerchiati,Da capire però anche la volontà di Stankovic, che potrebbe spingere per un ritorno in Liguria.