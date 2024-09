Sampdoria, Tutino può tornare con il Sudtirol, Romagnoli invece...

Getty Images

La partita con il Sudtirol è già cruciale per ladi mister Sottil. Il tecnico blucerchiato dovrà proporre una formazione in grado di vincere e convincere, dopo la brutta sconfitta di Cosenza. Per farlo, l'allenatore si augura di riuscire a ritrovare due pedine importanti come Gennaroe SimoneTutino aveva saltato al sfida con la sua ex squadra per una botta rimediata in amichevole. La speranza è di riaverlo a disposizione per sabato, magari anche solo a gara in corso. Le sensazioni in questa direzione sono. Il difensore centrale ha un problema ad un tendine, una borsite piuttosto fastidiosa che lo sta condizionando. Nelle prime giornate Romagnoli era parso in difficoltà, sino ad essere costretto a fermarsi nella settimana pre Cosenza.

La Samp in difesa ritroverà anche, assente per squalifica in Calabria dopo l'espulsione rimediata con il Bari. Sottil comunque non dovrebbe fare turnover in vista del derby di Coppa Italia di mercoledì 25 settembre.,