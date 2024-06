Sampdoria, Yepes ad un passo dal rinnovo. Stankovic o Fulignati per la porta?

Getty Images

Nonostante manchi ancora il direttore sportivo, perché Accardi deve ancora essere annunciato e Andrea Mancini ha il contratto in scadenza a fine giugno (anche se il rinnovo dell'attuale ds viene dato per scontato) lasta già iniziando a ragionare sul calciomercato, a partire da quelle operazioni che andranno portate a termine a prescindere dalla guida dell'area tecnica. Tra esse figura ad esempio Gerard, grande protagonista della stagione blucerchiata.Yepes, partito in sordina inizialmente come riserva di Ricci, è diventato un vero e proprio punto fermo del reparto mediano di Pirlo. Centrocampista spagnolo, classe 2002, Yepes è stato portato a Genova da giovanissimo. Fu Carlo Osti a metterlo sotto contratto, per le giovanili: "Lo aveva proposto a me e all'avvocato Romei un procuratore, Calenda.Era molto esile, ma si vedevano le sue qualità. Già Tufano, tecnico della Primavera, ne parlava benissimo" ha raccontato di recente l'ex dirigente. Il contratto di Yepes, all'epoca appena emerso dalla Primavera, era stato prolungato, con scadenza giugno 2025. La Samp però da tempo sta lavorando al, e i negoziati sarebbero ormai arrivati ai dettagli. Nei prossimi giorni potrebbe essere comunicata l'ufficialità anche perché lo stesso Yepes ha spesso esplicitato il desiderio di rimanere a Genova, per lavorare con Pirlo.

Per quanto riguarda la porta, i blucerchiati riflettono su alcune possibili operazioni. Al Doria non dispiacerebbe riavere in prestito Filip, tornato all’Inter, ma qui il pallino spetta ai nerazzurri. Altro nome circolato con forza in queste ore è quello di Andrea, classe ’94 di proprietà del Catanzaro. Sul portiere si è mosso lo Spezia, nello scorso campionato è stato titolare inamovibile del club calabrese con 42 presenze su 43 complessive della squadra allenata da Vivarini.