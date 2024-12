Scandalo Moukoko, il padre: "Non è mio figlio. Gli ho dato documenti falsi, ha 4 anni in più"

AFP via Getty Images

La svolta dopo tanti anni di dubbi e polemiche:. Ad annunciarlo è il padre che fa un'altra rivelazione: "". Ilrespinge le accuse.Tiene banco tra Germania e Francia il caso che riguarda l'attaccante tedesco, di proprietà delDortmund ma in prestito al. Moukoko risulta nato ile per lui in Germania hanno pure cambiato il regolamento: questo per consentirgli di fare il suo esordio in Bundesliga già a 16 anni, diventando il più giovane di sempre a farlo.

, padre del ragazzo, negli anni ha respinto ogni accusa e ogni dubbio sull'età di Youssoufa, troppo alto, grosso e potente secondo alcuni rispetto all'età che dichiarava di avere. Nel 2016, Joseph spiegava: "".LA STORIA - Nel 2017, a 12 anni, Moukoko segnò una. Un divario d'età non accusato, perché nelle prime tre partite mise a segno ben 8 gol e questo fece sorgere le prime polemiche, aumentate poi dopo il rifiuto del padre di sottoporlo a radiografia del polso per analizzare l'età ossea (un esame comunque non sempre preciso). Nelle giovanili del BVB, complessivamente,. La Bundesliga per lui ha cambiato il regolamento abbassando l'età minima dei calciatori schierabili, permettendogli così di esordire in campionato con la prima squadra giallonera.

- Ora, tuttavia,ha cambiato versione e le dichiarazioni riportate dalla Bild sono destinate a creare nuove polemiche: "Consapevole della responsabilità penale di una falsa dichiarazione giurata, dichiaro che. Fatto questo sono andato all'ambasciata e gli ho procurato il passaporto e poi l'ho portato in Germania come mio figlio.. Lo abbiamo ringiovanito di quattro anni. Ufficialmente risulta infatti nato il 20 novembre 2004". Si trattano di presunte affermazioni che l'uomo avrebbe rilasciato in un documentario tedesco ce andrà in onda su ProSieben domenica 15 dicembre. Parole, quelle di Joseph Moukoko, che fanno tornare di attualità le dichiarazioni didel 2015, l'allora team manager della squadra Under 23 del Dortmund ammise a Spox di "immaginare che da Moukoko l'età sia stata stimata.".

- A Yaoundé, riporta La Gazzetta dello Sport, i certificati di nascita possono essere visionati presso l'ufficio di registrazione.Il Borussia Dortmund ha reagito e, direttore della comunicazione dei gialloneri, ha spiegato: "Nel caso di Youssoufa Moukoko, i genitori biologici sono identificati da documenti ufficiali e certificati di nascita rilasciati da un'autorità tedesca. Tali documenti in nostro possesso sono validi fino ad oggi e costituiscono la base per i diritti di gioco e le approvazioni per i club, sia nazionali che stranieri, e ovviamente per le squadre di selezione delle federazioni come la nazionale tedesca Under 21".

Il BVB dunque respinge ogni responsabilità, poichée, dunque, il ragazzo ufficialmente ha effettivamente 20 anni.Il Dortmund nel tempo ha garantito un lauto stipendio a Youssoufa Moukoko e ai suoi genitori - oggi a questo punto presunti tali - e nel 2018 i gialloneri hanno vinto il campionato nazionale Under 17 in finale con il Bayern Monaco grazie a un gol decisivo proprio di Moukoko: se fossero vere le nuove ricostruzioni, tuttavia,. L'8 dicembre del 2020, a 16 anni e 18 giorni,(alle sue spalle in questa speciale classifica c'è). Alla luce delle ultime dichiarazioni del padre, però, tutto viene messo in discussione.