Serie A, top-4: la Juventus favorita per i bookmaker, Lazio e Milan inseguono nelle quote Champions

. La corsa alla Champions League, per gli esperti di, sembra esser una lotta a quattro. Dopo il successo di Como, rimane stabile a 2 la Juventus di Thiago Motta, che resta la favorita per i bookmaker. Stesso discorso per la Lazio di Baroni, ferma a 3,50 in seguito alla netta vittoria casalinga contro il fanalino di coda Monza.La Fiorentina non riesce a replicare l'impresa di giovedì scorso e, nella 'rivincita' contro l'Inter a campi invertiti, esce sconfitta da San Siro. Un k.o. che però non pregiudica la corsa al quarto posto - distante tre punti ed attualmente occupato dalla Lazio - almeno secondo i bookmakers: la qualificazione alla Champions League è in lavagna a 4,50, stessa quota del Milan di Conceicao reduce dallo 0-2 di Empoli. Più staccato il Bologna, che impatta a Lecce e perde terreno: una storica qualificazione 'bis' degli emiliani è ora in lavagna a 10, in aumento rispetto ai 7,50 di sette giorni fa.