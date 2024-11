Getty Images

Serie B, Brescia e Salernitana con gli allenatori a rischio: le ultime

Redazione CM

un' ora fa



In Serie B sono in bilico le panchine di Brescia e Salernitana, reduci da due sconfitte in casa rispettivamente contro Cosenza e Bari.



La posizione più a rischio è quello di Giovanni Martusciello, con la squadra in piena zona retrocessione con 13 punti raccolti in altrettante giornate di campionato. Il club campano pensa all'ex centrocampista Roberto Breda, che ha già allenato la Salernitana nella stagione 2010/2011 arrivando fino alla finale playoff di Serie C prima del fallimento della società.



Intanto in casa Brescia lo spogliatoio si schiera dalla parte del tecnico Rolando Maran, difeso anche dai tifosi. Il presidente Massimo Cellino ha già sondato Andreazzoli, Liverani e Venturato ma non ha ancora preso una decisione sull'allenatore.