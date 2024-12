Serie B: insulti, pugni ed espressioni blasfeme, succede di tutto. La stangata del Giudice Sportivo

per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.CASIRAGHI Daniele (Sudtirol): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.CAUZ Cristian (Modena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CISTANA Andrea (Brescia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.BISOLI Dimitri (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CASOLARI Federico (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).ESPOSITO Salvatore (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).IGNACCHITI Lorenzo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IOANNOU Nicholas (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MERKAJ Silvio (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).OLZER Giacomo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SCHIAVI Nicolas Adrian (Carrarese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZARO Giovanni (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).COLANTUONO Stefano (Salernitana): per avere, al 41° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose.GRECO Leandro (Frosinone): per avere, al 38° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente.

PETRAZZUOLO Amedeo (preparatore portieri Juve Stabia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, colpito con un violento pugno al volto un calciatore della squadra avversaria, causandogli una fuoriuscita di sangue; infrazione rilevata da un Assistente.LOVISA Matteo (Juve Stabia): per avere, al 13° del secondo tempo, alzandosi dalla propria panchina, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.PETRACHI Gianluca (Salernitana): per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco non iscritto in distinta, rivolto all'Arbitro, con atteggiamento minaccioso, espressioni irriguardose, reiterando tale atteggiamento al rientro negli spogliatoi, rivolgendo al Direttore di gara epiteti offensivi accompagnati da un'espressione blasfema.